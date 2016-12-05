Más noticiasAfectados miles de particulares y empresas

Más de un millón de cuentas de Google afectadas por un virus que ataca dispositivos Android

A través del 'malware' Gooligan, los ciberdelincuentes consiguen generar beneficios instalando hasta 30.000 'apps' maliciosas al día en los aparatos infectados y calificándolas en nombre de los usuarios.

Europa Press
Internacional-05/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un equipo de investigadores ha descubierto una nueva variante de malware denominada Gooligan, que afecta a Android y que ha conseguido traspasar la seguridad de más de un millón de cuentas de Google.

Gooligan rootea los dispositivos Androi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos