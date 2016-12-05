Más de un millón de cuentas de Google afectadas por un virus que ataca dispositivos Android
A través del 'malware' Gooligan, los ciberdelincuentes consiguen generar beneficios instalando hasta 30.000 'apps' maliciosas al día en los aparatos infectados y calificándolas en nombre de los usuarios.
Europa Press
Internacional-05/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un equipo de investigadores ha descubierto una nueva variante de malware denominada Gooligan, que afecta a Android y que ha conseguido traspasar la seguridad de más de un millón de cuentas de Google.
Gooligan rootea los dispositivos Androi