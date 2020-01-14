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Microsoft deja de dar soporte al sistema operativo Windows 7

Los usuarios no tendrán más actualizaciones de seguridad y, por ello, sus ordenadores serán más vulnerables a virus y programas maliciosos.

FACUA.org / Europa Press
España-14/01/2020
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Microsoft ha dejado este martes de dar soporte al sistema operativo Windows 7 diez años después de su lanzamiento, algo que la compañía ya había advertido desde hace meses.

El final del soporte significa que los usuarios con Windows 7 no tendrán m&

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