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Movilización de los usuarios ante las subidas de tarifas de móviles

La subida de tarifas de Movistar, Vodafone y Orange para seguir ingresando tanto o más dinero que con los redondeos ilegales ha tenido como respuesta una batería de denuncias y la convocatoria del día sin móvil el 1 de marzo.

FACUA.org
España-05/03/2007
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Las tres grandes compañías de móviles han decidido idénticas subidas, del 25%, en la tarifa por el establecimiento de llamada, que ha pasado de 0,12 a 0,15 euros más IVA. También han subido casi todas las tarifas nominales donde antes aplicaban redondeos

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