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Movistar asegura que ha resuelto su apagón y que se ha limitado a zonas de Lugo, Cantabria y País Vasco

La compañía dice ahora que no se ha extendido a toda España y a sus conexiones a Internet móvil, como habían indicado por la mañana fuentes de Movistar a la agencia EFE. En las redes sociales, numerosos usuarios de otras provincias indican que también ha sufrido la avería en distintos servicios, mensajes que se continuaban lanzando iniciada la tarde.

FACUA.org
España-22/11/2013
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Movistar ha comunicado a FACUA-Consumidores en Acción a las 14.00 horas de este viernes que ya había resuelto su apagón móvil masivo. Según la compañía, se ha producido exclusivamente en «algunas zonas» de Lugo, Cantabria y País Vasco, «ha afectado únicamente al servicio de voz»

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