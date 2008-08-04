Nuestras accionesA partir del 18 de septiembre

Movistar encarecerá la factura mensual a clientes que gastan menos y que optimizan mejor sus consumos

El cálculo del consumo mínimo mensual no tendrá en cuenta las llamadas y mensajes con destino a los números incluidos en los módulos de ahorro.

FACUA.org
España-04/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que Movistar encarecerá la factura mensual a los clientes que menos gastan y a muchos de los que mejor optimizan sus consumos a partir del próximo 18 de septiembre.

FACUA señala que Movistar aplicará a esos clientes

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