Nuestras accionesFACUA muestra su indignación

Movistar, Vodafone y Orange vuelven a ser exculpadas de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia

El expediente sancionador abierto por la subida de marzo de 2007 se queda en nada, como ya ocurrió con el que se produjo por la denuncia de FACUA por los precios de los SMS.

FACUA.org
España-06/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción muestra su indignación ante la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por la que afirma que Movistar, Vodafone y Orange no vulneraron la legislación al aplicar una idéntica subida de tarifas en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos