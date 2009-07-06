Movistar, Vodafone y Orange vuelven a ser exculpadas de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia
El expediente sancionador abierto por la subida de marzo de 2007 se queda en nada, como ya ocurrió con el que se produjo por la denuncia de FACUA por los precios de los SMS.
FACUA.org
España-06/07/2009
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