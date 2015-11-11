Nuestras accionesMás de 3.800 afectados se han unido a la demanda

#MovistarNoNosCalla La Junta Directiva de FACUA aprueba por unanimidad no ceder a la amenaza de querella

La empresa pretende que la asociación deje de mencionarla después de que un juzgado admita a trámite la demanda por la subida de precios y 4 millones de afectados estén llamados a personarse.

FACUA.org
España-11/11/2015
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La Junta Directiva de FACUA-Consumidores en Acción ha aprobado por unanimidad no ceder a la amenaza de Movistar de interponerle una querella si vuelve a mencionar su nombre. Es la respuesta de la multinacional ante el llamamiento de la asociación a los cerca de cuatro millones de af

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