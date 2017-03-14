Multa a Telefónica de tres millones por discriminar a sus competidores durante una huelga de instaladores
La CNMC sanciona a la compañía por dar prioridad a sus clientes en detrimento de los de sus empresas competidoras durante la huelga de técnicos de 2015.
FACUA.org
España-14/03/2017
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha acordado sancionar a Telefónica con tres millones de euros por discriminar a sus competidores durante y con posterioridad al periodo de huelga de técnicos instaladores que se desarrolló entre marzo y