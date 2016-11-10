Multa de 150.000 euros a Orange por irregularidades en el control de la numeración
La CNMC sanciona a la operadora al no haber llevado ésta a cabo el control del uso de la numeración, de uso mayorista, asignada para evitar su utilización con fines fraudulentos.
FACUA.org
España-10/11/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 150.000 euros a Orange por incumplimiento de los derechos de uso de numeración mayorista, al no haber llevado a cabo el control del uso de la numeración asignada para evitar su utilizaci&oacu