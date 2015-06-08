Multa de 41,1 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles, consultoras y asociaciones del sector
La CNMC considera acreditado que los sancionados adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales que mantenían secretos.
FACUA.org
España-08/06/2015
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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con un total de 41,13 millones de euros a noventa y nueve operadores, entre concesionarios de automóviles, asociaciones sectoriales y empresas de consultoría