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Multa de 7.000 euros a NAG Comunicaciones por el uso irregular de líneas de tarificación adicional

La CNMC acusa a la compañía de utilizar líneas 80Y sin ser el prestador de estos servicios, al menos, de marzo de 2017 a febrero de 2019, además de no comunicarlo al registro de operadores.

FACUA.org
España-20/08/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 7.000 euros a la empresa NAG Comunicaciones 2014 SL, por infracciones de la normativa sectorial de telecomunicaciones.

En concreto, el organismo señala que ha quedado demostrado que NAG

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