Multa de casi 5 millones de euros a Telecom Italia por prácticas comerciales incorrectas
La Competencia italiana señala que la teleoperadora no informó a los usuarios de los costes adicionales a tener en cuenta a la hora de contratar los planes de telefonía.
FACUA.org
Europa-14/01/2020
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La autoridad garante de la competencia y del mercado de Italia ha multado al grupo de telecomunicaciones Telecom Italia a pagar 4,8 millones de euros por prácticas comerciales incorrectas en la promoción de ofertas y servicios no solicitados.
La investigación de la aut