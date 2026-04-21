No, Eduardo Inda, a diferencia de ti, yo nunca tuve relación con el corrupto Villarejo
Okdiario publicará este miércoles el bulo de que FACUA y Rubén Sánchez encargaron a la empresa del excomisario una denuncia y una nota de prensa contra Ausbanc.
Rubén Sánchez
España-21/04/2026
El digital de Eduardo Inda va a publicar este miércoles que una denuncia de FACUA contra Ausbanc firmada por mí fue elaborada por Cenyt, la empresa del excomisario corrupto José Manuel Villarejo. También va a publicar que una nota de prensa de FACUA sobre Ausban