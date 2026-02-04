Nuestras acciones

Nueva condena contra Vueling: obligada a devolver a un socio de FACUA los 50 euros que tuvo que pagar por su equipaje de mano

Esta sentencia favorable se suma a las otras diez que la asociación ya ha conseguido contra las aerolíneas: cinco contra Vueling y otras cinco contra Ryanair.

FACUA.org
Baleares-04/02/2026

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca ha condenado a Vueling a devolver a un socio de FACUA-Consumidores en Acción los 50 euros que se vio obligado a abonar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación ext

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos