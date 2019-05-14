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Nueva subida de precios de Movistar: los paquetes Fusión serán entre 2 y 10 euros más caros

La asociación critica que las administraciones no tomen medidas ante el constante encarecimiento de precios y la inseguridad que provoca que no se garantice la tarifa contratada durante un periodo mínimo.

FACUA.org
España-14/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Movistar volverá a subir a partir del próximo 5 de julio los precios de algunas modalidades del paquete Movistar Fusión, su oferta convergente que incluye telefonía fija, móvil, internet y televisión. La

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