Nuevo fallo de seguridad en el software OpenSSL que intercepta los datos del usuario en redes inalámbricas
Los atacantes pueden espiar directamente a las personas sin ser detectados y hacer falsificaciones en las comunicaciones cifradas.
FACUA.org
España-09/06/2014
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Tras la vulnerabilidad encontrada en el sowftware OpenSSL hace apenas dos meses, conocida como Heartbleed, ahora aparece otro agujero de seguridad que puede ser más peligrosa que el anterior.
La vulnerabilidad afecta a todos los ordenadores y el software móvil que usan versio