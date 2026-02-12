Ordenan la retirada del protector solar Hello Sunday por contener un factor de protección inferior al indicado en el etiquetado
Su uso podría suponer un riesgo para la salud en caso de exposición solar prolongada.
FACUA.org
España-12/02/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes del producto de protección solar Hello Sunday The One For Your Eyes SPF 50.
La empresa responsable ha adoptado estas med