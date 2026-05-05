Plan Estratégico 2025-2028: FACUA Andalucía critica que la Junta siga sin corregir la infradotación histórica de las políticas de consumo
La federación considera que dicho plan carece de la ambición necesaria para poner fin a los déficits estructurales que arrastra esta política pública.
FACUA.org
Andalucía-05/05/2026
FACUA Andalucía considera que el Plan de Acción para la Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2025-2028 parte de un error político y conceptual de fondo: identifica problemas reales del sistema andaluz de protección de los consumidores pero no apuesta por la dotación efect