Polémica en China por la publicidad machista de un 'producto milagro' para la potencia sexual
El supuesto medicamento Sheng Di Mei Li Jian se publicita como un remedio para tener éxito en los negocios con el sexo femenino.
FACUA.org
Asia y Oceanía-29/08/2006
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Un anuncio de un supuesto fármaco contra la impotencia con «propiedades milagrosas» para que los ejecutivos puedan conquistar a sus secretarias y clientas tiene a los internautas chinos escandalizados, informó hoy la agencia Xinhua.
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