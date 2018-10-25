Porsche, el socio mayoritario de Volkswagen, tendrá que indemnizar con 47 millones a sus accionistas por el 'dieselgate'
El tribunal regional de Stuttgart considera que el holding incumplió su obligación de divulgar la información relacionada con el caso del software que alteraba las emisiones de algunos coches con motor diésel.
Europa Press
Internacional-25/10/2018
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Imagen: flickr.com/141450180@N02/ (CC BY 2.0)
El tribunal regional de Stuttgart (Alemania) ha ordenado a Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), accionista mayoritario del consorcio automovilístico Volkswagen, pagar una indemnización de 47 millones de euros a sus accionistas por daños y perjuicios por su papel en el <