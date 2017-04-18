Quién es quién en el caso Ausbanc y Manos Limpias: estos son los 18 imputados
Luis Pineda cumple el 18 de abril un año en prisión incondicional, acusado de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
Rubén Sánchez
España-18/04/2017
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Luis Pineda, Teresa Cuadrado, Miguel Bernad, Virginia López Negrete, Ángel Garay, Hermenegildo García, María Mateos, Luis Suárez, Javier Castro-Villacañas, Isabel Medrano, José Marín, Rosa Aparicio, José María Gómez de León, Ángel Fernández Noriega y José Luis Gómez Boza.
Luis Pineda Salido cumple este martes 18 de abril su primer año en prisión incondicional, acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
FACUA-Consumidores en Acción y Podemos ejercen las acusaciones populares en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El caso Ausbanc y Manos Limpias suma hasta la fecha 18 imputados: desde Pineda hasta el jefe del seudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, pasando por su portavoz, Virginia López Negrete, una ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con gobiernos del PP -la esposa
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