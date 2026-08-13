FACUA critica que el Gobierno reaccione a la subida del gasóleo bajando aún más los impuestos a las gasolineras en vez de topar los precios
La asociación denuncia que bajar el impuesto de hidrocarburos es un mero maquillaje fiscal que no garantiza que las estaciones de servicio lo repercutan directamente a los precios que cobran a los consumidores.
FACUA.org
España-13/08/2026
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Imagen: EFE/ Mariscal.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno reaccione a la subida del gasóleo que se ha producido en el último mes bajando aún más los impuestos a las gasolineras a partir de septiembre en vez de topar los precios.
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