FACUA explica a los afectados por los graves incendios forestales cómo pueden reclamar los daños
La asociación aconseja que recopilen toda la documentación que puedan, incluido material gráfico, para aportarlos a sus compañías de seguros.
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España-28/07/2026
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Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los usuarios que se hayan podido ver afectados por los graves incendios que están activos en distintas zonas de España que deben comunicar los daños cuanto antes a sus compañías de seguros.