Línea Directa rechaza un siniestro por temporal de un socio de FACUA Cádiz basándose en una peritación que nunca se realizó
La asociación emprenderá acciones judiciales si el Defensor del Cliente de la aseguradora no rectifica.
FACUA.org
Cádiz-13/08/2026
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FACUA Cádiz denuncia la nefasta respuesta ofrecida por la aseguradora Línea Directa a la reclamación presentada en defensa de uno de sus socios, cuya vivienda sufrió importantes filtraciones de agua tras los intensos temporales que afectaron al Campo de Gibraltar duran