Subida en la prima del seguro sin avisar previamente: FACUA lleva más de un año esperando una respuesta de la Dirección General de Seguros
La asociación advierte de que algunas de las principales aseguradoras imponen esta práctica abusiva de manera generalizada desde hace años.
FACUA.org
España-16/07/2026
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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones lleva más de un año sin responder a la queja de FACUA-Consumidores en Acción donde denunciaba la conducta de las aseguradoras de subir de manera sistemática la prima de los seguros de sus clientes sin avisar con al