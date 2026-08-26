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Quintuplica los precios oficiales: FACUA denuncia a una web que simula ser la del Registro de la Propiedad

Emplea logos, referencias gráficas y colores que puede confundir a los usuarios y hacerles creer que están en la página oficial de Registradores de España.

FACUA.org
España-26/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Nexora Data, SL por disponer de una página web que visualmente puede confundirse con la oficial del Registro de la Propiedad y no aclarar que se trata de una intermediaria privada que aplica honorarios propios. La

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