La jueza procesa por delito continuado de amenazas al fan de Vito Quiles que hostigó durante semanas a Rubén Sánchez a través de WhatsApp
«Tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar». «¿Cómo se siente tener miedo constantemente?». «Disfruta de lo que te queda de vida». Son algunos de los 46 mensajes enviados por el ultra a Rubén Sánchez a través de WhatsApp.
FACUA.org
España-01/10/2026
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«Tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar». «¿Cómo se siente tener miedo constantemente?». «Disfruta de lo que te queda de vida». Estas frases forman parte de las decenas de mensajes enviados a Rubén Sánchez