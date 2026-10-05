Tras la denuncia de FACUA Asturias, el bus de la línea Sama de Langreo-Mieres vuelve a parar en la calle Norte de Langreo
La parada en esta vía es fundamental para que los usuarios puedan desplazarse al eje comercial y bancario de La Felguera.
FACUA.org
Asturias-05/10/2026
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Imagen: Calle Norte de Langreo.
Tras la queja de FACUA Asturias, el Consorcio de Transportes de Asturias ha restituido la parada de bus en la calle Norte de Langreo en la línea Sama de Langreo-Mieres.
La asociación denunció a