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Tras la denuncia de FACUA Asturias, el bus de la línea Sama de Langreo-Mieres vuelve a parar en la calle Norte de Langreo

La parada en esta vía es fundamental para que los usuarios puedan desplazarse al eje comercial y bancario de La Felguera.

FACUA.org
Asturias-05/10/2026
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Tras la queja de FACUA Asturias, el Consorcio de Transportes de Asturias ha restituido la parada de bus en la calle Norte de Langreo en la línea Sama de Langreo-Mieres.

La asociación denunció a

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