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La Audiencia de Barcelona confirma la condena a Javier Oliveira por difamar a la youtuber Miare y a su madre

El youtuber tendrá que publicar un vídeo semanal durante un mes en sus cinco canales dando lectura al fallo, además de indemnizar con 9.000 euros a las demandantes.

FACUA.org
España-28/09/2026
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso del youtuber Javier Oliveira y ratifica íntegramente su condena por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la también youtuber María Rubio Sánchez, conocida como M

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