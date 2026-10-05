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Finaliza la permanencia pero Securitas Direct le sigue cobrando por la alarma: FACUA logra que cancelen el contrato y le devuelvan 104 euros

La empresa de alarmas se negaba a dar de baja el servicio alegando que aún le restaba un año más de contrato.

FACUA.org
Sevilla-05/10/2026
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FACUA Sevilla ha conseguido que Securitas Direct, actualmente denominada Verisure, cancele a un socio el contrato de una alarma y le devuelva los 104 euros que le cobró pese a haber notificado en tiempo y forma que no quería renovar una vez cumplida la permanencia de t

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