Inhabilitación de Luxia: FACUA aconseja a los usuarios revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre
El Gobierno ha declarado la extinción del ejercicio de la empresa y el traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia si no eligen otra energética en el mercado libre.
FACUA.org
España-05/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los clientes de la comercializadoras de mercado libre Luxia Energía y Consultores SL que revisen detalladamente las ofertas de otras compañías antes de firmar un nuevo contrato con otra compañía.