Nuestras acciones

Inhabilitación de Luxia: FACUA aconseja a los usuarios revisar bien ofertas de otras compañías si se quiere seguir en mercado libre

El Gobierno ha declarado la extinción del ejercicio de la empresa y el traspaso de sus clientes a comercializadoras de referencia si no eligen otra energética en el mercado libre.

FACUA.org
España-05/10/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los clientes de la comercializadoras de mercado libre Luxia Energía y Consultores SL que revisen detalladamente las ofertas de otras compañías antes de firmar un nuevo contrato con otra compañía.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos