Retirada del complemento Honey Alpha por no indicar que contiene el principio activo de la Viagra
La presencia de sildenafilo confiere a este producto la condición de medicamento y necesitan autorización de la Agencia de Medicamentos para ser vendidos.
FACUA.org
España-02/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la retirada del producto Honey Alpha, vendido como complemento alimenticio, por contener sildenafilo, principio activo utilizado en medicamentos empleados para la disfunción eréctil como la Viagra. Este elemento actúa restaurando