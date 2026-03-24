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Retirada del mercado de varios pares de calcetines infantiles de la marca Carrefour Tex al perder la capacidad antideslizante

Los productos afectados van desde la talla 21 a la 26 y son de diversos colores.

FACUA.org
España-24/03/2026

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de varios pares de calcetines infantiles de la marca Carrefour Tex por desprendimiento de las almohadillas antideslizantes.

En concreto, se trata de los paquetes de dos unidades de los calcetines antidesliza

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