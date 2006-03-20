Retirado en Italia un anuncio de Rocco Siffredi por su vulgaridad
El spot, que juega con el doble sentido de la palabra patata en italiano, viola tres artículos del código de autodisciplina publicitaria
FACUA.org
Europa-20/03/2006
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Un anuncio de patatas fritas protagonizado por la famosa estrella del cine pornográfico italiano Rocco Siffredi ha dejado de emitirse en las televisiones de Italia al ser considerado vulgar por el código de autodisciplina publicitaria, lo que ha provocado la sorpresa del acto