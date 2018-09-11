Ryanair abona 836 euros a dos socios de FACUA Málaga tras la cancelación de su vuelo
Tras la reclamación ante la AESA, la aerolínea tuvo que abonar el precio de los billetes, los gastos ocasionados y la compensación que establece el Reglamento Europeo.
FACUA.org
Málaga-11/09/2018
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Ryanair ha abonado 836 euros en concepto de devolución de billetes, gastos asociados y compensación a dos socios de FACUA Málaga que sufrieran la cancelación de un vuelo Barcelona-Málaga en septiembre de 2017, avisándoles con tan só