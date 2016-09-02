Samsung anuncia una llamada a revisión mundial de su nuevo Galaxy Note 7
La empresa ha recibido quejas porque algunos teléfonos han salido ardiendo por un problema en la batería. En España aún no está a la venta este modelo.
FACUA.org
Internacional-02/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Samsung no ha indicado si retrasará la venta del Galaxy Note 7 en países como España, donde aún no se puede comprar. | Imagen: Samsung.com.
El fabricante de electrodomésticos Samsung Electronics ha anunciado este viernes una llamada a revisión mundial de su último modelo de teléfono móvil Galaxy Note 7, después de recibir quejas porque algunos dispositivos salieron ardiendo mientras eran carg