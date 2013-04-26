Opinión

Se une a la campaña #liberamimovil y logra más de 250.000 reproducciones en Youtube

Raquel Rosell grabó su conversación con los teleoperadores de Orange para poner de manifiesto cómo la compañía hace caso omiso al informe jurídico elaborado por el Gobierno y las CCAA tras la denuncia de FACUA.

FACUA.org
España-26/04/2013
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Raquel Rosell es una de los numerosos usuarios que se están uniendo a la campaña de FACUA #liberamimovil para reclamar a las compañías que desbloqueen sus terminales sin coste ni hacerles esperar a que finalicen los compromisos de permanencia.

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