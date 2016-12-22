Segundo expediente sancionador a Telecable tras la denuncia de FACUA por una subida de precios irregular
La Secretaría de Estado para la Agenda Digital investiga la modificación unilateral de tarifas sin informar correctamente a los usuarios de la compañía.
FACUA.org
Asturias-22/12/2016
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Telecable subió iregularmente sus tarifas dos euros el pasado mes de enero. | Imagen: flickr.com/gonmi (CC BY 2.0).
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha abierto un expediente sancionador a Telecable de Asturias, por una subi