Seis de cada diez usuarios encuestados por FACUA no ha recibido información sobre las subidas tarifarias de sus compañías de móviles con el mes de antelación exigido por la legislación
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, establece que cualquier modificación contractual "deberá ser comunicada al abonado con una antelación mínima de un mes".
FACUA.org
España-05/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado una encuesta a 364 clientes de Movistar, Vodafone y Orange entre los días 2 y 5 de febrero que pone de manifiesto que seis de cada diez todavía no habían sido informados de sus subidas tarifarias.