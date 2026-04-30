Social Energy: FACUA Sevilla advierte de la finalización del plazo para que los afectados comuniquen sus créditos al administrador concursal
La asociación se encuentra asesorando a una decena de afectados que han adquirido bienes o productos a través de esta empresa o que han solicitado con ella subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas y desconocen el estado de tramitación de sus expedientes.
FACUA.org
Sevilla-30/04/2026
FACUA Sevilla advierte a todos los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Social Energy que este 2 de mayo acaba el plazo para que puedan comunicar sus créditos al administrador concursal designado.
La asociación se encuentra asesorando a una decena de afectados que ha