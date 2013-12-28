Sólo un 1% de usuarios cree que las autoridades protegen sus derechos ante los fraudes en telefonía fija
La mitad presentó una reclamación en los últimos seis meses por problemas con su servicio de telefonía o conexión a Internet en casa.
FACUA.org
España-28/12/2013
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La mitad de los usuarios de fijo e Internet ha presentado al menos una reclamación contra su proveedor en los últimos seis meses (51%). Tres de cada diez presentaron más de una reclamación en el mismo periodo.
Son algunos de los datos que se desprenden de una