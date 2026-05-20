Nuestras acciones

Vox siembra el bulo de que el Gobierno paga la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y pregunta en el Congreso por qué participa Puente

El partido de ultraderecha ha registrado una pregunta parlamentaria donde pide explicaciones sobre las subvenciones de FACUA y la intervención del ministro de Transportes en el evento que se celebra el 21 de mayo en Madrid.

FACUA.org
España-20/05/2026

Vox ha registrado una pregunta en el Congreso en la que pide explicaciones sobre la participación de Óscar Puente en un evento de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha y siembra el bulo de que tras ella hay financiación del Gobierno.<

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos