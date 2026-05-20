Vox siembra el bulo de que el Gobierno paga la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y pregunta en el Congreso por qué participa Puente
El partido de ultraderecha ha registrado una pregunta parlamentaria donde pide explicaciones sobre las subvenciones de FACUA y la intervención del ministro de Transportes en el evento que se celebra el 21 de mayo en Madrid.
FACUA.org
España-20/05/2026
Imagen: Rodrigo Jiménez | EFE.
Vox ha registrado una pregunta en el Congreso en la que pide explicaciones sobre la participación de Óscar Puente en un evento de la iniciativa de FACUA-Consumidores en Acción Frenar a la extrema derecha y siembra el bulo de que tras ella hay financiación del Gobierno.<