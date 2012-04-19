"Son 4 cafés": absoluta insensiblidad del portavoz de Sanidad del PP sobre el copago de los pensionistas
"Con esta medida, el Gobierno se pone al servicio de las multinacionales farmacéuticas, haciendo suya la propuesta dictada por Farmaindustria", critica Rubén Sánchez
FACUA.org
España-19/04/2012
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, lamenta la «absoluta insensibilidad y falta de respeto a los usuarios» del portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, al afirmar que «al pensionist