"Suena a juego de palabras gamberro pero llamar Timocracia a esta época es de lo más certero". @GerardoTC
El periodista escribe uno de los prólogos del libro en el que el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, relata 300 trampas con los que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
FACUA.org
España-19/12/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
TIMOCRACIA, de Rubén Sánchez
Prólogo de Gerardo TeCé
Llamar Timocracia a la época en la que vivimos puede sonar a juego de palabras gamberro, pero no deja de ser una definición de lo m�ás certera del m