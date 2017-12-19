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"Suena a juego de palabras gamberro pero llamar Timocracia a esta época es de lo más certero". @GerardoTC

El periodista escribe uno de los prólogos del libro en el que el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, relata 300 trampas con los que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.

FACUA.org
España-19/12/2017
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TIMOCRACIA, de Rubén Sánchez

Prólogo de Gerardo TeCé

Llamar Timocracia a la época en la que vivimos puede sonar a juego de palabras gamberro, pero no deja de ser una definición de lo más certera del m

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