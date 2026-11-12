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Suscripción automática: FACUA logra que eDreams reembolse a un socio los 89,99 euros que le cobraron por el servicio Prime

El afectado se dio de alta en dicho servicio sin ser consciente de ello al reservar unos billetes de avión a través de esta agencia de viajes online.

FACUA.org
Extremadura-12/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que eDreams cancele la suscripción y le devuelva a un socio los 89,99 euros que le cobraron por su servicio Prime después de haberse suscrito de manera automática al hacer una compra y sin ser conocedor de lo que ello implicab

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