Tarragona y San Sebastián tienen los taxis más caros de las 52 ciudades analizadas por FACUA
Utilizar el taxi en Tarragona puede costar casi el doble que hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad donde las tarifas son más bajas, según el estudio realizado por FACUA.
FACUA.org
España-09/11/2017
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Tarragona, San Sebastián, Cáceres y Pamplona son las ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras en 2017, según el estudio que FACUA-Consumidores en Acción ha realizado comparando los precios de este servicio en un total de 52 ciudades. En el ext