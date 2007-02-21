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Telecomunicaciones se niega a tramitar las denuncias de los usuarios por las penalizaciones que las compañías de móviles les aplican por darse de baja en rechazo a sus subidas

FACUA denuncia que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones remite a los afectados a "Consumo", incumpliendo con ello su competencia de resolver controversias entre operadores y usuarios de telecomunicaciones.

FACUA.org
España-21/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está desentendiéndose de las reclamaciones de numerosos usuarios de móviles ante las penal

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