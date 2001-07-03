Telefónica factura a una socia de FACUA noventa y nueve llamadas no realizadas
Se trata sólo de un ejemplo más de entre las numerosas irregularidades en las facturaciones cometidas por Telefónica, la empresa más denunciada por los consumidores andaluces.
FACUA.org
España-03/07/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Telefónica ha facturado a una usuaria sevillana noventa y nueve llamadas no realizadas y, pese a que la misma ha demostrado la irregularidad cometida por la empresa, ésta se ha negado, en una actitud prepotente, a aceptar la reclamación, que ahora está en manos de la F