Tras su sentencia por chantaje, el director de 'Prnoticias', Pedro Aparicio, condenado por difamación
La Audiencia de Madrid lo condenó por un delito de amenazas condicionales tras exigir 300.000 euros a cambio de no publicar un reportaje al dircom del Consejo General de Enfermería, Íñigo Lapetra.
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España-04/04/2016
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Aparicio (en la foto) fue denunciado por la víctima de su chantaje y difamaciones, el dircom del Consejo General de Enfermería de España, Íñigo Lapetra. | Imagen: Youtube/Prnoticias.
Tras haber sido condenado a cuatro meses de prisión por un chantaje, el director del medio digital Prnoticias.com, Pedro Aparicio Pérez, ha sido objeto de una nueva sentencia, esta vez por atentar contra el derecho al honor de la víctima del citado d