Tres de cada cuatro españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta encargada por el grupo europarlamentario The Left
Casi la mitad de los encuestados se replantearía su voto si su partido se opone a esta medida, incluido un tercio de los votantes de PP y VOX.
Europa Press
España-20/04/2026
Casi tres de cada cuatro españoles, en concreto el 73,6%, apoya la prórroga de los alquileres, una medida que entró en vigor el pasado 22 de marzo y que podría decaer si el próximo 28 de abril no se convalida en el Congreso de los Diputados.
Así lo refleja una encuesta de Atenea del Da